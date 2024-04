TikTok Lite, la Commissione europea minaccia: «Stop alle nuove funzioni dell'app da giovedì». Quali sono

La Commissione europea minaccia di sospendere da giovedì alcune funzioni dell'app TikTok Lite, lanciata in Francia e Spagna per spingere gli utenti a trascorrere più tempo sulla piattaforma utilizzando un sistema a premi. Bruxelles è preoccupata per i «rischi di gravi danni alla salute mentale degli utenti», compresi i minori, derivanti dal programma a premi che può indurre «dipendenza». L'iniziativa legale dell'Ue è stata aperta ai sensi del Digital Services Act (Dsa).

Whatsapp e Threads rimosse da Apple in Cina: «Ragioni di sicurezza nazionale». Cosa c'è dietro la decisione

Il procedimento

La Commissione Ue ha avviato un secondo procedimento formale nei confronti di TikTok a norma della legge sui servizi digitali.