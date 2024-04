Esiste il Pianeta 9? La ricerca non si ferma e i misteri rimangono

Martedì 23 Aprile 2024, 09:15

Da decenni gli astronomi cercano di capire se esista un ipotetico "Pianeta Nove" nel nostro sistema solare, orbitante ben oltre Nettuno. Come riporta "Scientific American", gli ultimi studi hanno eliminato il 78% delle possibili zone di ubicazione di questo pianeta, rendendo meno probabile la sua esistenza, ma non escludendola. Alcuni indizi come l'insolita allineamento degli oggetti transnettuniani e una leggera inclinazione dell'asse di rotazione del Sole continuano ad alimentare le speranze attorno alle ricerche. Nonostante le indagini approfondite, comprese quelle del Dark Energy Survey e del Zwicky Transient Facility, non sono state ancora fatte osservazioni dirette del pianeta. Gli astronomi rimangono tuttavia ottimisti, sperando che il futuro Vera Rubin Observatory, in costruzione sul Cerro Pachón, una montagna di quasi 3mila metri nella regione di Coquimbo,nel nord del Cile, possa dare risposte definitive.