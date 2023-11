Sabato 25 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Il Black Friday è l’anticamera del Natale, confermano i commercianti reatini. Sembra che il tradizionale giorno degli sconti inquadri un po’ l’andamento che seguiranno gli acquisti natalizi. La ricorrenza promozionale, in voga da qualche anno a questa parte, è di origine americana e coincide con il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento, per idea dei grandi magazzini Macy’s che nel 1924 vollero dare ufficialmente il via allo shopping delle Feste.

Il reportage. «Siamo in promozione da venerdì a lunedì prossimo», dice Cristina Sampalmieri, responsabile del negozio di abbigliamento e calzature Camomilla. «Abbiamo tutti i capispalla al cinquanta per cento, il resto al trenta o al quaranta. Per adesso l’andamento è un po’ come tutti gli anni, attendiamo il grosso. Al momento comprano per sé, ancora niente regali. Ma tanti piumini, visto che è arrivato il freddo». Le signore Rosella Montiroli e Maddalena D’Attolico arrivano da Casperia e da Montasola per fare acquisti natalizi insieme nel capoluogo, in un negozio di borse e valigeria. «Abbiamo saputo degli sconti, ci portiamo avanti coi regali per la famiglia. Cercavamo zaini, borse e un trolley, siamo soddisfatte della promozione». Una tendenza al viaggio confermata dal negozio Carpisa: «I reatini partono, anche molto. Generalmente da noi la valigeria non va quasi mai in promozione, stavolta invece è stata inclusa nel Black Friday», dice la responsabile del punto vendita Arianna Concetti.

«Ottobre e novembre sono mesi comunque un po’ mosci. Siamo partiti giovedì con la promozione e finiremo lunedì: l’articolo più venduto è sempre la borsa per donna, si compra per sé ma da noi sono anche iniziati i pensierini per Natale, piano piano». Nel negozio di abbigliamento Vida Loca di viale Matteucci l’addetta alla vendite Nicoletta Taliani parla di un settore moda ormai trasversalmente in crisi: «Abbiamo una settimana di promozione, da sabato a sabato. C’è il trenta per cento su tutto e il cinquanta sulla collezione passata. Abbiamo attivato ultimamente una fidelity card per i clienti, che possono usufruire del venti per cento su tutto. Ma la gente ha cambiato il modo di spendere, compra altri generi di prodotti, magari la gastronomia. Pochi regali di Natale per ora».

Controtendenza. Al negozio di abbigliamento e accessori per bambini “Fate, pirati e folletti” la titolare Olivia Fiorentino va in controtendenza. «Non ho mai aderito al Black Friday, non mi sembra rispettoso per i clienti, vendo prodotti di nuova collezione e non trovo giusto che chi ha comprato ieri a prezzo pieno oggi trovi lo stesso prodotto molto scontato. Ho il negozio da ventincinque anni e non l’ho mai fatto. Il Natale? Al momento si vede meno movimento dello scorso anno, ma attendiamo».

La concorrenza dell'ex Mercatone. E si fa sentire nei negozi cittadini l’apertura del nuovo parco commerciale dell’area ex Mercatone. Quella che invece sembra non conoscere crisi né attendere promozioni è il settore dell’enogastronomia, anche a seguito della pandemia. Al motto di “se dobbiamo mangiare qualcosa, che sia buono”, i reatini comprano e regalano meno prodotti frivoli e più utili, meglio se da mettere sotto i denti. Una buona bottiglia, un buon panettone o una miscela di caffè da regalare accompagnata da un morso di cioccolato sembrano essere le idee regalo predilette, Black Friday o meno.