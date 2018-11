Black Friday

Black Friday è la definizione di un evento commerciale nato negli Stati Uniti e divenuto una vera e propria ricorrenza per celebrare l’inizio dello shopping per il periodo di Natale. La chiave è rappresentata dai forti sconti effettuati su tutti gli articoli in vendita. L'attesa è talmente forte che i grandi magazzini aprono alla mezzanotte, già assediati dai clienti in coda.



Dagli Usa il black friday si è poi diffuso nel resto del mondo coinvolgendo in particolare le catene di abbigliamento e di elettronica. Importanti anche le offerte on line, assai pubblicizzate.



Ma quando si "celebra" il Black Friday? Si tratta del primo venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento, festività cristiana molto sentita negli Stati Uniti che cade il quarto giovedì di novembre, quindi nel 2018 il Black Friday sarà il 23 novembre.



Il 26 novembre, ovvero il lunedì successivo, è invece il giorno del Cyber Monday, un'altra giornata dedicata agli sconti in particolare nel settore dell’elettronica di consumo, anche se in realtà queste offerte sono già state lanciate nel Black Friday.

