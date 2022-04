Nella regione orientale dell'Ucraina del Donbass ci sono le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, quelle che Putin ha riconosciuto come indipendenti. Sono sostenute militarmente e finanziariamente dalla Russia e sono governate dai separatisti filorussi dal 2014. In quell'anno i separatisti hanno anche organizzato un referendum per chiedere la secessione e il passaggio alla Federazione russa. Per l'Ucraina si tratta di territori occupati e dal 2014 si combatte una guerra che solo in quel territorio ha contato14mila vittime.