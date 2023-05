Putin, i nemici in casa: chi sono i «Patrioti arrabbiati» contro la strategia di Mosca. «Ecco il nostro piano per vincere la guerra»

Putin ha dei nuovi «nemici» in casa? Da un paio di mesi è nato nuovo gruppo politico chiamato i «Patrioti arrabbiati» (Angry patriots, ndr.). Il movimento socio-politico creato dal blogger militare Igor Girkin sta cercando di aumentare la pressione sul presidente russo Vladimir Putin e sull'establishment della difesa russa, ha dichiarato il think tank Institute for the Study of War (ISW). Girkin, noto anche come Igor Strelkov, è un nazionalista russo ed è stato protagonista della guerra nella regione ucraina del Donbass nel 2014.

Ha criticato apertamente i comandanti di Putin e lo stesso presidente per il modo in cui Mosca sta combattendo la guerra in Ucraina.

A marzo ha fondato il Club dei patrioti arrabbiati insieme al politico russo Pavel Gubarev e all'attivista politico Vladimir Kucherenko, noto anche come Maxim Kalashnikov.

Il gruppo ha espresso il timore che la Russia perda in Ucraina, il che potrebbe portare a un colpo di Stato filo-occidentale e a una guerra civile russa, a meno che non ci sia un miglioramento degli sforzi di Mosca in prima linea. Domenica il gruppo ha annunciato la formazione di sezioni regionali e ha invitato a partecipare politici, leader dell'opinione pubblica e capi di organizzazioni russe. Il gruppo sta inoltre pianificando una conferenza stampa a Mosca per giugno, in cui «parlerà di come la Russia può vincere la guerra in Ucraina», ha dichiarato il think tank.

Igor Girkin (Strelkov) talking openly how about how the Crimean regional authorities didn’t want to separate from Ukraine so Girkin and other Russian soldiers forced them to vote for it under gunpoint.



Via @KremlinTrolls https://t.co/PbzSipDBRu — Visegrád 24 (@visegrad24) May 14, 2023

Il gruppo «sta proseguendo gli sforzi per espandere la sua presenza e influenzare il discorso pubblico», ha dichiarato l'ISW nel suo aggiornamento di domenica. La settimana scorsa, Girkin ha predetto che l'Ucraina avrebbe invaso le regioni della Russia che confinano con l'Ucraina, come Belgorod, Kursk e Bryansk.

Chi è Igor Girkin

Igor Vsevolodovich Girkin - conosciuto anche con lo pseudonimo di Igor Ivanovich Strelkov - è un veterano dell'esercito russo ed ex ufficiale del Servizio di sicurezza federale (Fsb) che ha svolto un ruolo chiave nell'annessione della Crimea da parte della Federazione Russa e successivamente nella guerra nel Donbas come organizzatore di gruppi militanti nella Repubblica popolare di Donetsk (Dpr).

Durante l' invasione russa dell'Ucraina del 2022 , Girkin ha riacquistato l'attenzione come milblogger , assumendo una forte posizione a favore della guerra ma criticando ferocemente l'esercito russo per quella che vedeva come incompetenza e «insufficienza». Nell'ottobre 2022, Girkin si unì a un'unità di volontari che combatteva contro le forze ucraine. Nell'aprile 2023, Girkin, insieme ad altri nazionalisti russi, ha formato il Club of Angry Patriots , un movimento sociale intransigente che sostiene misure più energiche da adottare da parte del governo russo durante la guerra.

I nazionalisti russi favorevoli alla guerra, guidati da Igor Girkin, hanno dichiarato venerdì che un nuovo gruppo da loro creato sta entrando in politica per salvare la Russia, che, secondo loro, rischia di essere sconvolta dai fallimenti militari nella guerra in Ucraina.

A quasi 15 mesi da quando il presidente Vladimir Putin ha inviato truppe in Ucraina in quella che ha definito «un'operazione militare speciale», Mosca afferma di non aver ancora raggiunto tutti i suoi obiettivi, mentre le sue forze si preparano alla controffensiva ucraina, sostenuta dagli Stati Uniti e dall'alleanza militare della NATO.

Il gruppo, noto come "Club dei patrioti arrabbiati", ha dichiarato di essere entrato in politica come partito di opposizione senza alcuna istruzione formale o informale da parte del Cremlino, ma ha detto di vedere Putin come l'unico vero garante della stabilità nella Russia moderna.

Il club fondato il 17 marzo

Girkin, nazionalista ed ex ufficiale del Servizio di sicurezza federale (FSB) che ha aiutato la Russia ad annettere la Crimea nel 2014 e poi a organizzare le milizie filorusse nell'Ucraina orientale, ha detto che il gruppo spera di prevenire il collasso della Russia.

«In Russia si sta preparando una crisi sistemica - o è già in preda a una crisi - mentre gli animi bollenti della società si stanno alzando», ha detto Girkin a Reuters. «Siamo sull'orlo di gravissimi cambiamenti politici interni di carattere catastrofico. Tutte le forze sane devono creare organizzazioni che prendano parte alla battaglia politica che è inevitabile - e che è già iniziata», ha detto.

Non c'è stato alcun commento immediato alla mossa di Girkin da parte del Cremlino, che afferma che la situazione all'interno della Russia rimane stabile nonostante i tentativi esterni di destabilizzarla e che la sua campagna militare raggiungerà col tempo tutti i suoi obiettivi in Ucraina. Quando gli è stato chiesto se fosse ingenuo a pensare di poter annunciare un movimento politico nella Russia di Putin senza l'assenso del Cremlino, ha risposto: «Spero che non mi definiate un ingenuo».