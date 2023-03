Bakhmut, l'Ucraina cerca di guadagnare tempo. Syrsky: «I difensori sono eroi, controffensiva vicina»

Il ministero della difesa russo ha dichiarato oggi che le sue forze continuano ad effettuare operazioni militari nella regione orientale di Donetsk in Ucraina, affermando di aver ucciso oltre 220 soldati ucraini nelle ultime 24 ore. Entrambe le parti affermano di aver inflitto perdite significative e i numeri esatti sono difficili da verificare. L'Ucraina ha affermato sabato che oltre 500 soldati russi erano stati uccisi o feriti durante un recente periodo di 24 ore mentre combattevano per il controllo di Bakhmut. Le forze russe e i soldati del gruppo privato di mercenari Wagner hanno conquistato territorio nella parte orientale della città e nelle periferie a nord e sud, ma finora non sono riusciti ad accerchiarla completamente. Mosca dice che la conquista di Bakhmut aprirebbe un varco nelle difese ucraine e sarebbe un passo verso la conquista di tutta la regione del Donbass.

Bakhmut, cosa sta succedendo? Wagner a quasi un chilometro dal centro della città

New: #Russian forces did not make any confirmed advances within #Bakhmut on March 11. @criticalthreats



Our latest: https://t.co/U0sK1WbhHo pic.twitter.com/ZgmTs2629K