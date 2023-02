Venerdì 10 Febbraio 2023, 14:50 - Ultimo aggiornamento: 17:00

Guerra Ucraina - La Russia intraprenderà una grande offensiva nell'Ucraina orientale. Ma c'è chi sostiene che l'attacco in grande stile sia appena cominciato. Si avvicina il primo anniversario dell'invasione russa che ha provocato la guerra, era il 24 febbraio 2022. Dopo un anno com'è la situazione? Le truppe russe stanno cercando di sfondare le difese vicino alla città di Kreminna, ha dichiarato il governatore della regione di Luhansk. Serhiy Haidai ha spiegato l'esercito russo sta cercando di avanzare verso ovest nonostante neve e foreste. «Questi attacchi sono praticamente quotidiani. Vediamo piccoli gruppi che cercano di avanzare, a volte con il supporto di mezzi pesanti - veicoli da combattimento di fanteria e carri armati - e a volte no. Si spara in continuazione», ha riferito. In pratica si ritiene che l'obiettivo dei russi sia quello di occupare l'intera regione del Donbass, compresa Luhansk, che l'Ucraina al momento controlla solo in parte.

Ucraina, com'è la situazione nella zona est

Anche i servizi britannici hanno avvisato che ci sono movimenti importanti a est, che quell'offensiva che è nell'aria da giorni sia in realtà appena cominciata. La macchina bellica russa ha cominciato a mettersi in moto. Il ministro della Difesa Wallace sostiene che le forze russe hanno probabilmente guadagnato terreno in due settori chiave nell'est dell'Ucraina dal 7 febbraio scorso. «Alla periferia settentrionale della città di Bakhmut, nel Donbass, le forze del Gruppo Wagner si sono spinte 2-3 km più a ovest, controllando la campagna vicino alla strada principale M-03 che porta alla città», sottolinea il rapporto pubblicato su Twitter aggiungendo che le «forze russe dominano sempre più gli approcci settentrionali a Bakhmut». Allo stesso tempo, «a sud, le unità russe hanno fatto progressi intorno alla periferia occidentale della città di Vuhledar (sempre nel Donbass, ndr), dove hanno rilanciato le operazioni offensive alla fine di gennaio 2023». Il rapporto osserva tuttavia che «le unità russe hanno probabilmente subito perdite particolarmente pesanti intorno a Vuhledar, poiché sono state impiegate unità inesperte». Le truppe russe sono probabilmente fuggite e hanno abbandonato almeno 30 veicoli blindati, per lo più intatti, dopo un assalto fallito, concludono gli esperti dell'intelligence di Londra.

La mappa dell'Institute for the Study of War

«L'impegno di elementi significativi di almeno tre grandi divisioni russe nelle operazioni offensive in questo settore indica che l'offensiva russa è iniziata, anche se le forze ucraine stanno finora impedendo alle forze russe di ottenere guadagni significativi», si legge nel rapporto dell'ISW.



Russia, come attaccherà?

Fonti governative ucraine affermano che uno scenario includerebbe attacchi con missili balistici su grandi città, compresa Kiev, e un tentativo di tagliare fuori la parte orientale del Paese bombardando i ponti e avanzando in un ampio arco da nord e da sud. Gli analisti militari sono scettici sul fatto che la Russia abbia abbastanza unità di fanteria per avanzare rapidamente in territorio ucraino. Riconoscono, tuttavia, che alcune zone del confine russo-ucraino sono poco difese, con il grosso delle forze ucraine dislocate nella provincia orientale di Donetsk, dove i combattimenti infuriano intorno alla città di Bakhmut.

Ci sono segnali crescenti che indicano che, anche se la strategia di battaglia più ampia della Russia non è nota, un'offensiva sostanziale nella parte orientale è già iniziata.

Le forze russe, che si sono trincerate e hanno portato rinforzi dopo che le truppe ucraine hanno ripreso quasi tutta la provincia di Kharkiv e si sono spinte a Luhansk lo scorso autunno, stanno ora avanzando lungo un ampio fronte a ovest delle città di Svatove e Kreminna. Queste due città sono state entrambe occupate da Mosca la scorsa primavera. Kreminna, in particolare, è a quasi 100 km a nord-ovest del capoluogo regionale, Luhansk. Prima della controffensiva ucraina dello scorso anno, la Russia aveva il controllo dell'oblast' di Luhansk, parzialmente conquistato nel 2014, tranne una manciata di villaggi.

Sfondare le linee ucraine in questo punto, a Kreminna, porterebbe le forze russe a un passo dalla città molto più grande di Kramatorsk, un hub militare ucraino chiave.

NEW: Russian forces have regained the initiative in #Ukraine and have begun their next major offensive in #Luhansk Oblast. 🧵(1/8)https://t.co/RJk789ogNT pic.twitter.com/imKBU7d5Rq — ISW (@TheStudyofWar) February 9, 2023

Il Ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha avvertito nelle conferenze stampa degli ultimi giorni che la Russia potrebbe avere fino a 500.000 truppe ammassate nell'Ucraina occupata e lungo i confini in riserva, pronte per un attacco. Secondo lui, l'attacco potrebbe iniziare seriamente intorno al primo anniversario della guerra, il 24 febbraio di questo mese. Zelenskyy ha avvertito sabato gli ucraini che il Paese sta entrando in un «periodo in cui l'occupante lancia sempre più forze per rompere le nostre difese». Tutti gli occhi sono dunque puntati sul Donbass.