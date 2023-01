Mercoledì 11 Gennaio 2023, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 13:53

Un sottomarino nucleare russo, il Belgorod, ha ultimato una serie di test del supersiluro Poseidon, secondo quanto afferma una fonte vicina al ministero della Difesa citata dall'agenzia Tass. «Prove di lancio del supersiluro Poseidon sono state effettuate per valutare le performance del sottomarino a varie profondità», ha precisato la fonte. La Tass sottolinea di non avere informazioni ufficiali a conferma di questo. Lo scorso maggio il conduttore della tv russa Rossija1 Dmitry Kiselyov aveva illustrato agli spettatori le potenzialità del Poseidon, affermando che esso è in grado di «innescare uno tsunami radioattivo di 500 metri che potrebbe spazzare via il Regno Unito».

Poseidon, come funziona il siluro nucleare

Il sottomarino di classe Oscar II Belgorod della Marina russa ha condotto i test del sistema di lancio di supersiluri nucleari Poseidon. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale Tass, citando una fonte del ministero della Difesa.

Dove sono avvenuti i test

I test consistevano in una serie di lanci del super siluro nucleare. Secondo la fonte TASS, l'equipaggio di Belgorod ha testato il sistema di lancio Poseidon a varie profondità. Quando e dove si sono svolti i test non è stato comunicato. La TASS sottolinea che l'informazione non è stata annunciata ufficialmente dal Dipartimento della Marina russa . Il 3 ottobre 2022, il sottomarino Belgorod è scomparso dai radar della NATO, ha riferito all'epoca BulgarianMilitary.com.

Il sottomarino Belgorod

Belgorod è un sottomarino nucleare per scopi speciali. A differenza di qualsiasi altro sottomarino al mondo, il Belgorod non ha sistemi di lancio di missili da crociera o anti-nave. L'unico armamento sono sei siluri nucleari Poseidon. Tuttavia, la Russia mantiene segrete le caratteristiche del sottomarino. Le ipotesi sulle sue capacità si basano su accuse, la maggior parte delle quali provenienti da fonti russe. Alcuni affermano che la sua portata è illimitata, senza specificare diversamente. Si ritiene che l'equipaggio sia di 110 sottomarini, che la velocità del sottomarino sia di 32 nodi e che la resistenza sott'acqua possa durare per quattro mesi consecutivi.

Russian nuclear submarine Belgorod completes release test of the Poseidon torpedo model https://t.co/dfuL1WUYpX — Roni Sontani (@Roni_Sont) January 11, 2023