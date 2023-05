Sabato 20 Maggio 2023, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 18:01

Bakhmut è sotto il controllo delle truppe russe. Anzi no, le truppe di Kiev avanzano e Wagner arretra. Annunci e smentite che si rincorrono ormai da settimane. Propaganda o provocazioni che siano, probabilmente ciò che sta avvenendo a Bakhmut resta confinato a Bahkmut. In pochi sanno realmente cosa stia accadendo, ad eccezione dei soldati al fronte alle prese con la battaglia più dura di tutta la guerra in Ucraina. Le immagini che sono emerse nei giorni scorsi hanno mostrato uno scenario apocalittico, una città fantasma completamente distrutta. Ma perché è così importante? Cosa c'è dietro questa volontà di Putin di insistere, di Zelensky di non abbandonarla e di Prigozhin di metterla sul piatto delle sue "trattative" col Cremlino?

Dove si trova Bakhmut

Località mineraria, Bakhmut si trova nella provincia di Donetsk, parte della regione industrializzata del Donbass, in gran parte di lingua russa, che Mosca vuole annettere con la sua autodichiarata «operazione militare speciale». Prima del conflitto la città contava una popolazione di 70.000-80.000 abitanti, ma il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk lo scorso marzo ha dichiarato che si pensava fossero rimasti meno di 4.000 civili, tra cui 38 bambini.

L'importanza logistica

Perché è importante per Mosca? L'idea iniziale fondava sulla necessità di possedere un hub regionale di trasporto e logistica, ma la distruzione quasi totale delle infrastrutture sul territorio ha cancellato questa possibilità. Bakhmut fornirebbe inoltre alla Russia un trampolino di lancio per avanzare verso due città più grandi che ha a lungo ambito nella regione di Donetsk: Kramatorsk e Sloviansk. Mosca ha bisogno di controllare entrambe le città per completare quella che definisce la sua «liberazione della Repubblica popolare di Donetsk». Ma, evidentemente, la resistenza ucraina ha complicato i piani. Ed è proprio per questo motivo che Kiev ha combattuto con ogni suo mezzo e forza a disposizione per non cedere il territorio e poter rilanciare la controffensiva decisiva per mettere Putin spalle al muro.

L'aspetto psicologico

Con il passare le settimane, con le battaglie sempre più cruenti, Bakhmut si è trasformata in qualcosa di differente. Un simbolo, un vessillo, un obiettivo capace di rilanciare l'azione di Putin da un lato e di alimentare la resistenza ucraina dall'altro. Per la Russia, Bakhmut rappresenterebbe una vittoria sul campo di battaglia che risolleverebbe il morale dopo la serie di sconfitte negli ultimi mesi. Per l'Ucraina, la perdita di Bakhmut potrebbe invece fiaccarlo. Mantenere la città permetterebbe invece a Zelenksy di insistere nella sua azione politica di ricerca di sostegno dai paesi occidentali, dimostrando come gli aiuti militari stiano facendo la differenza e possano mettere alle corde il Cremlino.

Il ruolo (ambiguo) di Prigozhin

Poi c'è Prigozhin. Un personaggio che sta mettendo in crisi gli equilibri di Mosca. L'uomo armato di Putin, con il suo gruppo mercenario dei Wagner. Ma un cliente scomodo anche per lo zar. Conquistare Bakhmut regalerebbe molta pubblicità all'oligarca fondatore del gruppo, lui che sembra voglia scalare i vertici del Cremlino. Prigozhin ha infatti prima cercato di ingraziarsi Putin, poi lo ha sfidato pubblicamente, lo ha accusato di non riceve supportoadeguato e ha minacciato di abbandonare il campo di battaglia. E da qui nascono i dilemmi per il presidente russo: frenarne la scalata e perderne l'efficacia militare o assecondarlo per non incorrere in una nuova pesante sconfitta?