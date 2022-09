Putin: «Aiutare chi vive nel Donbass è nostro dovere, combattono meglio dei soldati»

«Aiutare la gente che vive in Donbass, è nostro dovere, ed è esattamente ciò che stiamo facendo. Tutti i nostri tentativi di risolvere la questione pacificamente sono falliti a causa della posizione adottata dal regime di Kiev. Non si tratta di militari di professione, ma combattono meglio con grande coraggio ed efficacia. Dobbiamo aiutarli, e per certo, lo faremo». A dichiararlo è stato il presidente russo, Vladimir Putin durante un forum dedicato a temi ambientali in Kamchatka.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

