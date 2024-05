Swiatek-Sabalenka: orario e dove vedere la finale femminile degli Internazionali di Roma

In attesa della finale maschile tra Zverev e Jarry, nella giornata di sabato andrà in scena la finale femminile degli Internazionali di Roma tra Iga Swiatek e Aryna Sabalenka. Si rinnova la sfida tra le due, a due settimane di distanza dalla finale di Madrid, vinta dalla prima in tre set. La Sabalenka a caccia della rivincita nel torneo del Foro Italico, in una finale che potrebbe presentare uno scenario diverso da quello di qualche giorno fa.

La polacca classe 2001 (Swiatek) gioca sulla sua superficie preferita, la terra rossa, dove ha già vinto due volte a Roma nel 2021 e nel 2022. La bielorussa classe '98, invece, è a caccia della prima vittoria nella Capitale. Fino ad ora mai nessuna bielorussa ha vinto a Roma.

Orario e dove vedere la finale WTA del Foro Italico

La finale femminile degli Internazionali di Roma tra Swiatek e Sabalenka andrà in scena oggi, sabato 18 maggio, intorno alle ore 17. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky, ai canali Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming sull'app SkyGo e su Now.