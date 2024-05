Bolelli e Vavassori, il sogno del doppio finisce in semifinale: gli azzurri cedono in 2 set ad Arevalo e Pavic

Finisce in semifinale il sogno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due azzurri sono stati eliminati nel torneo di doppio agli Internazionali d'Italia da Marcelo Arevalo e Mate Pavic con il risultato di 6-2, 7-6. Arevalo-Pavic affronteranno in finale la coppia vincente della sfida tra Granollers-Zeballos e Bublik-Shelton. Insiste dunque il tabù finale per Bolelli che a Roma si era già fermato al penultimo atto a Roma nel 2022 e ancora prima nel 2011 (sempre con Fognini): Vavassori invece non era mai arrivato così avanti.

Resta una prima parte di stagione davvero importante per Simone e Andrea: nei nove tornei giocati in questo 2024, il 38enne bolognese di Budrio ed il 28enne torinese vantano una vittoria (Buenos Aires), una finale (Australian Open), tre semifinali (Rio de Janeiro, Indian Wells ed appunto Roma) e altri due quarti da “1000” (Monte-Carlo e Madrid): sono usciti subito di scena solo a Miami, peraltro eliminati da Bopanna/Ebden, leader della Race to Turin (vincitori anche a Melbourne), e a Barcellona contro Gonzalez/Molteni.

Nella “Race to Turin” seconda posizione per Bolelli e Vavassori (2.710 punti) alle spalle dell’indiano Rohan Bopanna e dell’australiano Matthew Ebden (3.330), che hanno eliminato negli ottavi al Foro Italico.

I due azzurri devono guardarsi dalla coppia in terza posizione, formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zebalos (2.610 punti), prime teste di serie a Roma in virtù del primo posto occupato nel ranking ATP di specialità.