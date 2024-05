Lunedì 6 Maggio 2024, 17:07

Possono il sole, la pioggia o il vento influenzare una partita di tennis? Ovviamente sì. Per la prima volta in Italia, così come accade in altri Paesi, l’organizzazione delle partite di tennis di rilevanza mondiale, sarà condotta anche in relazione alle condizioni climatiche. Agli Internazionali BNL d'Italia di tennis "atterra" l'Aeronautica con i suoi mezzi e con il servizio metereologico e ciò consentirà di sapere in anticipo le condizioni del tempo. Il tutto direttamente dai campi di gioco. Ma non solo, il servizio dell’Aeronautica Militare sarà utile anche per prevedere in tempo eventuali eventi climatici estremi garantendo la possibilità agli organizzatori di intervenire tempestivamente a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza di tutti i presenti.

Come funziona

Il sistema meteo che l'Aeronautica ha rischierato al Foro Italico è composto da assetti pregiati, usati anche in teatri operativi come quello afghano, gestiti con l’esperienza e la migliore capacità tecnica della 4° Brigata Telecomunicazioni e Sistemi D.A./A.V. di Latina.

Un ufficio meteo “shelterizzato”, un ufficio mobile meteo, 3 stazioni meteo TACMET, installate in diversi punti dell’area, oltre ad un radar meteo garantiranno agli operatori dell’Aeronautica Militare di ottenere ed elaborare i dati di temperatura, umidità, pressione atmosferica, precipitazioni e vento per poter fare le previsioni meteo utili all’organizzazione dell’evento che saranno anche condivise con tutti i presenti al foro italico attraverso l’utilizzo di sistemi informativi installati in loco e widget sui principali siti sportivi che seguono l’evento.

La 4ª Brigata Telecomunicazioni e sistemi per la Difesa aerea e l’assistenza al volo di Borgo Piave è la principale struttura della 3ª Divisione del Comando Logistico dell’ Aeronautica Militare che ha la responsabilità della progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione sia sul territorio nazionale che in operazioni fuori dai confini nazionali, dei sistemi di telecomunicazioni ed elettronica, dei sistemi radar, delle radio assistenze al volo e alla navigazione aerea e dei sistemi di supporto alla meteorologia. La 4ª Brigata ha, inoltre, il compito di qualificare e di addestrare tutto il personale assegnato ai settori Communication Information Systems, sistemi radar della Difesa Aerea, Traffico Aereo e meteo.

Dalla Brigata dipendono il 1° e 2° Reparto Tecnico Comunicazioni, il Centro Tecnico per la Meteorologia, le Squadriglie Radar Remote distribuite sul territorio nazionale e il 134ª Centro Radar Remoto.