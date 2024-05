Atp Roma, il programma di sabato: Swiatek-Sabalenka, la finale tra le prime 2 al mondo. Bolelli-Vavassori in semifinale di doppio

Dopo quasi due settimane di tanto tennis al Foro Italico, è arrivato il momento delle finali. Sì, sabato 18 maggio qualcuno scenderà in campo per il trofeo. In programma, infatti, c'è l'ultimo atto del torneo femminile: il migliore che gli organizzatori del torneo avrebbero potuto immaginare. Swiatek contro Sabalenka. Ma non solo, in campo scendono gli italiano Bolelli e Vavassori per la semifinale del doppio. Ecco quindi il programma, con tutte le partite che verranno giocate sul campo Centrale.

Ore 12:00: Marcelo Arevalo-Mate Pavic vs Simone Bolelli-Andrea Vavassori ITA

A seguire: Marcel Granollers- Horacio Zeballos vs Alexander Bublik Ben Shelton

Non prima delle 17:00 Iga Swiatek vs Aryna Sabalenka