De Rossi: «In futuro alla Roma vorrò giocatori che hanno fame»

EMBED





Il tecnico giallorosso alla vigilia della partita contro il Genoa: «Ognuno ha il suo modo di fare mercato e costruire la rosa, la costante è che siamo sempre arrivati quinti, sesti o settimi. Il piazzamento è stato sempre rispettoso, ma non quello che vogliamo per il futuro. L’allenatore forte si fa comprare i giocatori che vuole, una società forte deve ascoltare il proprio allenatore. Certo se chiedi giocatori da 100 milioni sei matto. Ma ogni big o no che arriverà dovrà avere innanzitutto fame. Devono sentirsi in questa piazza come la cosa più grande che possa succedere».