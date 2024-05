Nadal e Federer insieme sulle Dolomiti a 3000 metri d'altezza per lo spot Louis Vuitton

Rafa Nadal e Roger Federer di nuovo insieme, questa volta non sul campo da tennis ma sulle Dolomiti, a 3000 metri d'altezza per lo spot della nuova campagna Core Values di Louis Vuitton. Una campagna che torna dopo 12 anni con gli scatti di Annie Leibovitz. Lo spot ritrae in un'immagine le due leggende del tennis, accompagnate dalla frase «Ci sono viaggi che diventano leggende». Sulle sfondo le inconfondibili Dolomiti italiane, simbolo di voglia di scoperta.

Rafa Nadal & Roger Federer were asked how they want to be remembered in a new campaign for Louis Vuitton



Rafa: “At the end what will make me feel proud and happy is when I leave this world, if the tournament directors, the people who work at the tournaments, staff, ATP, say good… pic.twitter.com/LJi9t8VbEm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 18, 2024

Il discorso di Nadal e Federer

A Nadal e Federer è stato chiesto come vogliono essere ricordati in una nuova campagna per Louis Vuitton. I due hanno parlato nella suggestiva scenografia delle Dolomiti, sommersi dalla neve. Lo spagnolo ha detto: «Alla fine ciò che mi farà sentire orgoglioso e felice sarà quando lascerò questo mondo, se i direttori dei tornei, le persone che lavorano nei tornei, lo staff, l’ATP, diranno cose positive su chi ero nel tour, o chi sono come persona più che come tennista. Perché come tennisti, alla fine, abbiamo i titoli, abbiamo i risultati ed è così. Ho ottenuto più di quanto avessi mai sognato. Quindi per me, alla fine, l’eredità in termini di essere umano è la cosa più importante».

Lo svizzero invece: «Spero che se verrò ricordato sarà non solo come un tennista, ma come la persona dietro a ciò che ho dato al gioco e a ciò che ho rappresentato per il gioco. Non si trattava tanto di tutte le mie vittorie a Wimbledon o qualunque cosa fosse, significherebbe molto per me. Se potessi essere ricordato più come personalità piuttosto che semplicemente come giocatore, sarebbe grandioso.