Chi è Jan-Lennard Struff, il prossimo avversario di Sinner all'Atp Montecarlo: età, carriera, ranking atp

Jannik Sinner ha vinto in due set all'esordio all'Atp Montecarlo contro Sebastian Korda. L'altoatesino ha archiviato la pratica dello statunitense in appena due ore, vincendo 6-1, 6-2 e ottenendo ben cinque break. Ora agli ottavi di finale c'è Jan-Lennard Struff ad attenderlo, tennista tedesco che nei precedenti incontri ha battuto Sebastian Baez e Borna Coric. Due vittorie importanti per il numero 25 al mondo che ora cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a Sinner.

Sonego batte Auger-Aliassime 6-4, 7-5 all'Atp Montecarlo: affronterà uno tra Zhang e Hubert

Chi è Jan-Lennard Struff: la carriera

Jan-Lennard Struff è un tennista tedesco e prossimo avversario di Sinner all'Atp Montecarlo. Nasce a Warstein il 25 aprile 1990 (ha 33 anni) e muove i suoi primi passi nel mondo del tennis all'età di 6 anni, con i genitori Dieter e Martina che lavorano come allenatori. Nel 2008 comincia la sua carriera da professionista e, dopo aver esordito con una sconfitta nel circuito Challenger, nel 2010 vince il primo titolo a Germany F5. Nel 2013, dopo il diciassettesimo tentativo, si qualifica per un torneo del circuito maggiore a Barcellona e poi entra a Roland Garros. Nell'agosto dello stesso anno entra nella Top 100 della classifica Atp.

Nel 2014 vince il primo titolo Challenger a Stettino in doppio.

Nel 2015 esordisce nella squadra tedesca in Coppa Davis. A novembre 2016 batte a sorpresa il numero 3 al mondo Wawrinka. Nel 2018 raggiunge le semifinali degli Australian Open in doppio e raggiunge la 21ª posizione nel ranking. Nel 2020, grazie ai quarti di finale in singolo del torneo "down under", alla finale di Rotterdam e alla semifinale di Dubai, raggiunge la 29ª posizione in classifica Atp. Nel 2021 raggiunge la sua prima finale Atp nel torneo di Monaco di Baviera. Il 2023 è l'anno della ripresa con i quarti di finale raggiunti a Montecarlo e alla finale nel Master 1000 di Madrid. Poi a Stoccarda raggiunge la prima finale Atp della carriera e chiude il torneo alla 21ª posizione, la migliore per lui.

Ranking Atp

Jan-Lennard Struff occupa la 25ª posizione nel ranking Atp, posto già occupato lo scorso anno. Questo non è il suo miglior piazzamento, però, perché in passato è stato anche numero 21 al mondo.

Stile di gioco

Il colpo preferito di Struff, prossimo avversario di Sinner, è il rovescio a due mani e adora giocare sulla terra rossa.

Quando giocano

L'incontro tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff è previsto per domani, ma l'orario è ancora da definire, dato che il tabellone non è ancora ben definito.

I precedenti

Sinner e Struff quest'anno si sono già affrontati una volta. I due, infatti, si sono sfidati a Indian Wells, poi perso in finale da Jannik. Ai sedicesimi di finale del torneo americano, i tennisti si sono sfidati con l'altoatesino che ha vinto 6-3, 6-4 volando al turno successivo.