Sebastian Korda, chi è il prossimo avversario di Sinner all'Atp Montecarlo: carriera, ranking, età

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo contro Sebastian Korda, tennista americano che è approdato al secondo turno dopo aver vinto senza problemi nel primo. I due si sfidano all'Atp di Montecarlo, terzo Master 1000 della stagione in cui l'altoatesino ha la possibilità di difendere il secondo posto da Alcaraz. Questo, grazie agli scarti momentanei, è riuscito a riconquistare la seconda piazza della classifica Atp. Jannik, quindi, per tornare alle spalle di Djokovic dovrà cercare di raggiungere almeno la semifinale della manifestazione monegasca.

Sinner, il ritiro di Alcaraz non basta per diventare n.2 al mondo. Ecco cosa deve fare Jannik a Montecarlo per superarlo