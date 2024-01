Lazio, Sarri nel post partita: «Eravamo impauriti e in ritardo su tutto. Lotito? Era deluso»

La semifinale di Supercoppa non è andata bene per la Lazio che ha perso 3-0 contro l'Inter. Thuram, Calhanoglu e Frattesi hanno siglato le reti dei nerazzurri, che hanno conquistato il biglietto per la finale contro il Napoli. Al termine della partita, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Mediaset a cui ha parlato della partita. Molte le note negative individuate dal tecnico. Ecco le sue parole:

«La differenza tra noi e loro esiste, i meriti degli avversari non vanno sottovalutati, ma oggi abbiamo moltissimi demeriti. Abbiamo sempre sofferto di questi blackout, ma mi da fastidio il modo in cui abbiamo perso. Ho avuto la sensazione dal campo di essere in ritardo su tutto. Eravamo impauriti in fase offensiva e molli in quella difensiva. Da ogni esperienza negativa si può prendere qualcosa di positivo. La nostra rosa è nettamente inferiore all'Inter, per battere squadre del genere dobbiamo essere più pronti da un punto di vista tattico. Non era arrabbiato Lotito, ma deluso.

Abbiamo fatto una brutta figura davanti ad una vasta platea televisiva. Con l’Inter si può perdere, ma non così».

Supercoppa, Inter in finale contro il Napoli: Lazio battuta 3-0 con Thuram, Calhanoglu e Frattesi