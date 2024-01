Lazio-Roma, due tifosi denunciati: c'è anche quello che aveva colpito Bove con una bottiglia di birra

Due tifosi sono denunciati in seguito al derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma. I due supporter, rispettivamente di 52 e 35 anni, sono stati identificati dopo aver avuto dei comportamenti non idonei nel corso della partita dello Stadio Olimpico terminata 1-0 per i biancocelesti. A comunicarlo è la Questura di Roma con una nota ufficiale, in cui annuncia che il primo era il responsabile del laser puntato in faccia ai giocatori giallorossi, costringendo l'arbitro a chiedere un annuncio. Il secondo, invece, è quello che ha lanciato una bottiglia di birra a Bove colpendolo sulla nuca nel corso del secondo tempo. Questi sono stati denunciati ai sensi della legge 401/89 ed il primo è stato anche sanzionato con una multa pari a 167 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA