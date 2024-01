Supercoppa Lazio, Immobile: «L'Inter? Vogliamo giocarcela. L'Arabia è in grande crescita»

Come da programma, all'Al-Awwal Park Stadium è andata in scena la doppia conferenza della Lazio. Il tesserato scelto dal club è stato Ciro Immobile che ha commentato così la simifinale di domani contro l'Inter.

Sentite il peso di poter alzare un trofeo?

«Salve a tutti. Sentiamo il peso della partita in un trofeo con praticamente due finali. Abbiamo poco tempo per prepararle, siamo felici del percorso fatto lo scorso anno per arrivare fino a qui».

Come ti senti?

«Mi manca un po' di ritmo partita, sono stato fermo tre settimane però è stato importante giocare 15 minuti col Lecce, anche perché non ho avuto modo di fare tanti allenamenti in gruppo.

Ho lavorato molto sulle gambe per essere al massimo per questa partita».

Sull'Inter...

«Abbiamo giocato con loro poco tempo fa e devo dire che quella gara è stata un buon banco di prova. Abbiamo fatto un buon calcio per 40 minuti, ma non siamo riusciti a concretizzarlo, quindi dovremo modificare qualcosa per domani».

Come hai vissuto il derby? Cosa vi ha dato la vittoria?

«Il derby l'ho vissuto male in uno stanzino allo stadio per stare vicino ai miei compagni. Per noi era importante passare il turno e regalare una gioia allla nostra gente. Quando è finita però ho chiesto ai miei compagni il giorno dopo di dimenticare quello che è successo e pensare al campionato. Proprio ciò che ci era mancato prima».

Cos'è cambiato nello spogliatoio?

«Non abbiamo mai avuto problemi. A Empoli avevo difeso tutto quello che si era detto perché mi sentivo in dovere di difendere lo spogliatoio. Ci mancava solo continuità di risultati perché abbiamo sempre cercato di lavorare al massimo. Poi l'inizio di campionato ci ha un po' tagliato le gambe, ma ci siamo ripresi».

Sull'Arabia...

«Sicuramente è un campionato in crescita rispetto al 2019, anche le infrastrutture stanno avanti quindi credo che ora tutti stanno puntando gli occhi sull'Arabia e vogliono credere che in futuro ci sarà un campionato importante. In passato ho avuto avvicinamenti, ma alla fine non si è fatto nulla. Io ho cercato di essere sempre più onesto possibile con tutti e ho deciso di restare qui per portare avanti il progetto del club».

Su Milinkovic...

«Sergej forse lo state scoprendo ora, ma noi negli anni ce lo siamo goduto perché è un grande campione, un giocatore forte che ha fatto un pezzo di storia della Lazio. Quando è andato via ci è dispiaciuto e gli abbiamo augurato le migliori fortune come è giusto che sia».