Zaccagni, infortunio nel riscaldamento di Inter-Lazio: al suo posto Pedro. Cosa è successo

Si ferma Zaccagni prima di Inter-Lazio con Pedro che prende il suo posto. È successo a pochi minuti dal fischio d'inizio della semifinale di Supercoppa che si sta giocando in questi giorni a Riad. All'Al Awwal Stadium i biancocelesti affrontano i nerazzurri per strappare il pass per la finale, dove c'è il Napoli. Sarri ha optato per lo spagnolo per sostituire l'ex Verona, che non era al meglio della formazione.

Infortunio Zaccagni, cosa è successo

Mattia ha dato forfait a poco dall'inizio della gara. Già nella conferenza stampa prepartita, Maurizio Sarri aveva affermato che l'esterno non era al top della forma fisica: «Ha un dolore al piede, vediamo se ce la farà a recuperare». Una frase che aveva anticipato una possibile assenza nella partita.

