Probabili formazioni Inter-Lazio: Sarri spera in Rovella e Immobile, Inzaghi con il solito assetto titolare

Mentre si sta per cominciare con la prima delle final four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, Lazio e Inter avranno altre 24 ore per pensare al miglior assetto possibile. Entrambe oggi hanno portato a termine le rispettive rifiniture dopo le conferenze. Da una parte, quella nerazzurra, è previsto il solito assetto che sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione. Dall'altra, quella biancoceleste, ci sono alcuni dubbi dovute alle condizioni fisiche di alcuni calciatori che si protrarranno sino a domani.

Supercoppa Lazio, Sarri: «Perplesso sulla competizione: non abbiamo più del 30% delle possibilità con l'Inter»

Inter-Lazio, le idee di Sarri e Inzaghi

In base a quanto emerso dall'allenamento tattico dell'Inter, difficilmente Inzaghi farà a meno dei soliti titolari del suo 3-5-2. Tra i pali quindi ci sarà Sommer. La linea dei difensori sarà composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. Il cuore del centrocampo sarà nelle mani di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre sulle fasce agiranno Dumfries e Dimarco. Davanti, neanche a dirlo, Thuram e Lautaro Martinez. In casa Lazio invece non si prescinderà dal classico 4-3-3. In porta Provedel. In difesa Patric è ancora dolorante, perciò Sarri dovrebbe puntare su Gila nel quartetto con Romagnoli, Lazzari e Marusic. A centrocampo Rovella è destinato a stringere i denti nel terzetto con Guendouzi e uno tra Vecino e Luis Alberto. Infine davanti dopo il rodaggio con il Lecce e il forfait di Castellanos sembra arrivato il momento di Immobile al centro dell'attacco con Felipe Anderson e uno tra Isaksen e Zaccagni.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Cuadrado.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Castellanos.

