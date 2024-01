Lazio, primo allenamento a Riad: i dubbi di Sarri in ottica Inter e Supercoppa

Il primo giorno di lavoro a Riad procede verso la fine in casa Lazio. Dopo l'arrivo di ieri, i biancocelesti oggi si sono allenati alle 13 (ore locali) al Prince Faisal bin Fahd, il vecchio stadio dell'Al-Hilal, club dove milita Milinkovic, che nei prossimi giorni è atteso per un saluto ai suoi vecchi compagni di squadra. Sarri ha diretto il suo primo allenamento optando subito per la tattica visto che mancano solamente due giorni al match con l'Inter, valido per la seconda semifinale della Supercoppa Italia e che decreterà l'ultima finalista.

Restare in Arabia fino a lunedì sera è l'obiettivo principale per la Lazio, accompagnata dallo stesso presidente Lotito a dimostrazione dell'importanza della posta in palio. Il club capitolino non vorrà essere una comparsa, per questo Sarri è intenzionato a schierare la migliore formazione possibile. Il piano di oggi ha previsto un risveglio muscolare in palestra per poi passare sul campo dove a farla da padrone sono state ovviamente le prove tattiche. Il Comandante ha iniziato a premere in ottica Inter mentre a bordocampo è ricomparso per un semplice allenamento differenziato con gli scarpini Castellanos (per il quale l'obiettivo resta il rientro col Napoli).

Le idee di Sarri in ottica Inter

Al momento l'idea di Sarri è quella di non snaturare troppo il suo 4-3-3, anche perché la partita di venerdì sarà un dentro o fuori. Tra i pali quindi è atteso il solito Provedel. In difesa tre posti sembrano prenotati, ovvero quelli di Lazzari, Romagnoli e Marusic, mentre Gila è pronto per sostituire Patric in caso di evenienza. A centrocampo il ballottaggio principale è tra Vecino e Luis Alberto, mentre Rovella e Guendouzi intravedono una maglia dal 1'. Davanti c'è il secondo grande ballottaggio: Immobile o Isaksen. In base alla scelta tra questi due dipenderà la posizione di Felipe Anderson (falso nueve o esterno). Sull'out mancino nonostante i soliti acciacchi resta in vantaggio Zaccagni su Pedro.

Domani è prevista la rifinitura alle 13 locali (11 italiane). Un'ora e mezza prima invece ci sarà la conferenza stampa di Sarri con un tesserato.