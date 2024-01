Alexsander, chi è il centrocampista brasiliano nel mirino della Lazio

La Lazio si prepara al match di Supercoppa italiana contro l'Inter, in programma a Riyad venerdì 19 gennaio, ma intanto lavora anche in chiave calciomercato per cercare di regalare un rinforzo a Maurizio Sarri. Il nuovo nome per il centrocampo è quello di Alexsander, brasiliano classe 2003 del Fluminense. La richiesta è di 15 milioni di euro ma il club biancoceleste sta provando a lavorare sulla cifra per cercare di avere uno sconto.

