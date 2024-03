Lazio, secondo giorno di Tudor diviso tra palestra e tattica. Provedel torna a camminare

Si è chiuso anche il secondo giorno di allenamento della gestione Tudor. Dopo il battesimo di ieri, la Lazio oggi, giovedì 21 marzo, si è ritrovata nel centro sportivo di Formello per la seconda doppia seduta di fila. Il tecnico croato ha deciso subito di non andare per il sottile e dopo il lavoro atletico di ieri, oggi è toccato alla forza, protagonista in mattinata con la squadra rimasta in palestra. Nel pomeriggio invece largo alla tattica, sulla quale l'allenatore del club capitolino ha spinto molto provando di nuovo il 3-4-2-1.

Lazio, altra doppia seduta col 3-4-2-1 protagonista

Resta questo il modulo sul quale sta insistendo Tudor in queste prime battute da allenatore della Lazio. Così come ieri, i tre centrali erano Gila, Romagnoli e Casale. Sulle fasce sono rimasti sempre Lazzari a destra e Pedro a sinistra, mentre in mezzo al campo si scambiavano tra di loro Cataldi, Kamada e André Anderson. Sulla trequarti è stato ancora il turno di Felipe Anderson e Luis Alberto, mentre davanti si alternavano Immobile e Castellanos.

Lazio, Tudor: «Già mi sento importante qui. Sono uno che non si accontenta mai, possiamo fare bene»

Oltre ai sei calciatori partiti con le Nazionali non si sono allenati ancora Patric, in netto miglioramento, Pellegrini, Rovella e Provedel, con quest'ultimo che è tornato a camminare come si è potuto vedere a metà allenamento quando è andato a seguire il lavoro dei portieri da vicino. Sicuro si tratta di una buona notizia, ma il suo recupero almeno per il derby resta complicato. Così come ieri, anche oggi è stato aggregato un nutrito gruppo dalla Primavera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani stop alle doppie: solo allenamento pomeridiano, sempre alle 17.