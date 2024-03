Lazio, Tudor ha già le idee chiare: biancocelesti subito in campo col 3-4-2-1 a Formello

D'altronde lo si era ben capito dall'intervista di stamattina ai canali della Lazio: «Arrivare dopo un allenatore con una tipologia di calcio differente non è mai semplice, ci vuole tempo per adattarsi, ma penso che questo sia un gruppo sano con gente che lavora e si applica. Toccherà a me trasmettere presto l’idea che ho, ma credo che faremo in fretta». E proprio in fretta Tudor ha iniziato subito a provare il suo modulo di riferimento, il 3-4-2-1, intenzionato a far comprendere nel minor tempo possibile le sue idee alla sua nuova squadra.

Lazio, Tudor subito in campo col 3-4-2-1

Ci ha messo poco il tecnico croato per provare il suo credo. Già nella seduta mattutina si era visto qualcosa nella partitella a campo ridotto conclusiva, ma a farla da padrone era stato perlopiù il lavoro atletico. Nel pomeriggio invece, anche grazie a una vasta rappresentanza di giovani della Primavera, Tudor ha potuto cominciare a studiare alcune soluzioni in attesa dei sei calciatori che rientreranno dalle Nazionali (Marusic, Hysaj, Guendouzi, Vecino, Isaksen e Zaccagni). Tra chi è rimasto oggi si è vista una difesa a tre con Casale, Romagnoli e Gila. Cataldi è stato provato in mezzo al campo assieme a Kamada, mentre Lazzari e Pedro hanno agito sulle corsie esterne. I trequartisti erano Felipe Anderson e Luis Alberto, mentre davanti si alternavano Castellanos prima e Immobile poi, anche se in alcuni frangenti si sono anche mossi insieme. Niente doppia seduta per gli indisponibili Provedel, Patric e Pellegrini, mentre dopo tanto tempo è tornato a correre sul campo Rovella.

Domani è prevista un'altra doppia seduta.