Lazio, ancora ansia per Provedel (ha la febbre). Porte aperte per l'allenamento pomeridiano pre derby

Vigilia del derby intensa in casa Lazio. L'allenamento mattutino ha già dato alcune notizie importanti, in primis l'assenza di Isaksen e Zaccagni. I due esterni sono in cura con lo staff medico dopo gli infortuni rimediati in Friuli e al momento sono da considerare out, soprattutto il danese, ma c'è ancora qualche flebile speranza per la giornata di domani. Il vero allarme però è scattato tra i pali, dove Provedel ancora una volta è con la febbre e altri sintomi influenzali a 24 ore dalla stracittadina.

Lazio, Luis Alberto fa un passo verso il derby. Isaksen e Zaccagni in forte dubbio

Porte aperte a Formello in ottica derby

L'estremo difensore sarà gestito anche nel pomeriggio, ma la sensazione è che alla fine ce la farà a giocare titolare come successo lo scorso anno e in questa stagione prima del Celtic. La vera sorpresa però è che oggi pomeriggio la prima parte dell'allenamento sarà a porte aperte. Un'iniziativa non pubblicizzata, ma avallata dal club per dare una spinta in più alla squadra in vista di un match così importante contro i rivali cittadini. Si prevede perciò un pomeriggio caldo a Formello, a sole 24 ore dal derby che varrà l'accesso alle semifinali di Coppa Italia.