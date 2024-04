Lazio senza Provedel, Lazzari e Zaccagni contro la Roma. L'esterno va verso un lungo stop

Ripresa immediata dopo il ko con la Juventus. La Lazio in seguito al rientro avvenuto in nottata da Torino, stamattina è tornata subito a Formello per iniziare a riordinare le idee in vista del derby, ma per il primo allenamento tattico bisognerà ancora attendere. Oggi infatti la squadra ha svolto lo scarico solamente in palestra dopo le fatiche degli ultimi quattro giorni. In questo modo quindi la preparazione alla stracittadina inizierà solamente da domani pomeriggio alle 17 sul campo.

Lazio senza Provedel, Lazzari e Zaccagni al derby

Intanto Tudor e il suo staff hanno già cominciato a ragionare su chi ci sarà e chi no. Di sicuro non prenderanno parte in 3 al match con la Roma. In primis Provedel, ancora fuori per un’importante distorsione alla caviglia sinistra. L’altro è Lazzari, ai box già da quattro giorni e gliene serviranno almeno altri dieci per smaltire una lieve lesione al polpaccio sinistro. L’altro grande assente infine sarà Zaccagni, ieri uscito per una brutta distorsione, anche lui alla caviglia sinistra come Provedel, e per il quale si teme uno stop lungo, addirittura tutto aprile.

Questa una parte del comunicato della Lazio dopo gli esami svolti stamattina: «Gli accertamenti non hanno evidenziato fratture scheletriche a carico della caviglia sinistra a seguito dell’importante trauma distorsivo riportato nel corso della partita di ieri contro la Juventus».

Pellegrini verso il rientro. Rovella spera

Al contempo proveranno a tornare a disposizione in due. Quello nelle condizioni migliori è Luca, gestito al meglio, pure lui da una distorsione alla caviglia, grazie alle due squalifiche che ha dovuto scontare contro la. Spera invece. Il centrocampista ormai non vede il campo dalla trasferta didel 10 febbraio e ad oggi sta ancora proseguendo con il percorso di recupero dalla pubalgia. Nella migliore delle ipotesi riuscirà ad essere in panchina sabato, ma la sua situazione verrà monitorata nei prossimi giorni.