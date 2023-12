Il segnale forte di Sarri sull'importanza della Coppa Italia. Giocano i migliori, Provedel in porta

Un segnale forte all'ambiente e alla squadra, non solo dalla società. Altro che Lazio di scorta, giocheranno quasi tutti i migliori stasera alle 21 contro il Genoa. È la decisione sulla formazione, maturata questa mattina dopo l'ultimissima rifininitura. Basti guardare la porta: straordinari per Provedel, altro che ballottaggio Sepe-Mandas. Sarri vuole passare ai quarti per il tredicesimo anno di fila, vendicarsi contro i rossoblù, dopo la sconfitta in campionato alla seconda giornata, batterli agli ottavi e giocarsi un altro eventuale derby nel prossimo turno contro la Roma. Perché la Lazio, in difficoltà in campionato nonostante la qualificazione in Champions già in tasca, non può proprio permettersi di snobbare nulla. Dopo il successo risicato e sofferto col Cagliari, serve un'altra risposta, va ritrovata la continuità. Altrimenti la stagione non tornerà più in discesa.