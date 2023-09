Lazio, Sarri pensa a Pedro e Vecino per il Torino. L'uruguaiano: «Dobbiamo ritrovare vittoria e solidità»

Rifinitura anti Torino completata per la Lazio. I biancocelesti hanno portato a termine anche l’ultimo allenamento in vista della sfida contro i granata, una delle principali bestie nere di Sarri da quando è arrivato nella Capitale. Il tecnico avrà alcuni dubbi fino al fischio d’inizio del match, ma almeno due titolari come Romagnoli e Zaccagni rischiano di riposare per via di condizioni non proprio ottimali. Nella rifinitura odierna d’altronde loro, così come quelli che stanno giocando di più, sono stati gestiti nella partitella finale svolgendo solo le prove tattiche e le palle inattive.

La probabile formazione di Sarri

Durante queste ultime, in base a quanto emerso da Formello ci sarà qualche novità contro il Toro. Non tra i pali, dove giocherà come sempre Provedel. In difesa, sulle fasce Marusic intravede gli straordinari a destra, mentre a sinistra Pellegrini è in vantaggio su Hysaj. In mezzo Casale è pronto a tornare dal 1’ al fianco con ogni probabilità di Patric. A centrocampo Kamada scalpita per riprendersi la mezzala destra, in cabina di regia Vecino è in vantaggio su Cataldi e Rovella, mentre Luis Alberto resterà stabile sulla mezzala sinistra. Davanti infine Felipe Anderson e Immobile dovrebbero dividere l'attacco con Pedro, che intravede una chance per far rifiatare Zaccagni.

In assenza ancora una volta della conferenza stampa di Sarri, ci ha pensato Vecino a presentare la sfida ai canali ufficiali del club, partendo dal momento complicato: «Da certe situazioni si esce analizzando bene i problemi e mettendoci mano, ma sempre con la testa e con la tranquillità.

Abbiamo iniziato male, ma abbiamo tutto il tempo per rimettere a posto la situazione. Dobbiamo ritrovarci come squadra e ritrovare quella solidità che lo scorso anno ci ha contraddistinto». Sui confronti degli ultimi giorni: «Quando le cose non vanno bene si dà più spazio al dialogo, ma è una cosa normale per risolvere questi problemi».

Sul Torino: «Sappiamo che è una squadra difficile da affrontare per tutti. Ha un allenatore bravo, giocatori forti e molto fisici». Poi l’ennesima precisazione sul ruolo: «Adesso mi sento meglio davanti alla difesa, ma posso dare una mano anche da mezzala». Infine sulla sua carriera: «Superate le 250 in Serie A e le 48 con la maglia della Lazio? Quando sono partito nel 2013 dall'Uruguay sognavo tutto questo. Sono contento e spero di vivere ancora molte altre gare».

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: -

Squalificati: -

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All.: Juric.

Indisponibili: Djidji, Vojvoda, Popa.

Diffidati: -

Squalificati: -