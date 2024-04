G7, tensione al corteo di Torino: la polizia respinge i manifestanti

Contatto tra i manifestanti anti G7 di Torino e le forze dell'ordine, questa sera in via Santa Giulia, dove si era spostato il corteo fatto allontanare da via Po. Alcuni manifestanti, militanti del centro sociale Askatasuna e dei collettivi studenteschi, hanno colpito con aste e bastoni uomini e mezzi della polizia, e sono stati respinti con l'uso di lacrimogeni. In precedenza la polizia aveva usato idranti per allontanare i manifestanti.