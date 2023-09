Lazio, domani il ritiro pre Torino. Fabiani su Guendouzi: «La sua volontà ha fatto la differenza»

Si avvicina uno step determinante per la stagione della Lazio. Dopo la sconfitta con la Juventus e il pareggio col Monza, ora in campionato la squadra di Sarri si può considerare davvero in difficoltà dopo i soli 4 punti ottenuti in 5 gare. Una falsa partenza del genere non si vedeva dalla stagione 2001-02, ma adesso, come ripetuto da Lotito e dal tecnico, è il momento di ripartire ritrovando lo spirito che lo scorso anno ha permesso la chiusura al secondo posto in classifica.

Sarri chiede subito una reazione per la lenta risalita citata nell'ultima conferenza, ma di fronte ci sarà una bestia nera come il Torino, quella con più partite giocate contro (4) senza mai vincere in Serie A. La gara contro i granata sarà molto fisica, per questo servirà una squadra al pieno delle forze. Da domani pomeriggio (il ritiro inizierà già dal pranzo) il tecnico comincerà a tirare le somme durante la rifinitura, ma ci sono molti acciaccati. Oltre a Patric, Romagnoli e Zaccagni, stamattina sono rimasti in palestra anche Marusic, Cataldi, Luis Alberto e Immobile. La sensazione è che rispetto all'ultima uscita uno dei due centrali potrebbe rifiatare in favore di Casale. Stesso discorso per Cataldi in cabina di regia con Vecino e Rovella che scalpitano per una chance. Kamada dovrebbe riprendersi il posto su Guendouzi. Infine davanti potrebbe essere arrivato il momento di Pedro per far riposare Zaccagni.

Solo la rifinitura di domani darà maggiori indizi.

Fabiani torna su Guendouzi: «Ecco com'è andata la trattativa»

Intanto il direttore sportivo Angelo Fabiani è tornato sull'arrivo di Guendouzi: «Mi chiama Lotito e mi chiede: "Lo conosci Guendouzi?". Io gli rispondo: "Certo, ma non lo prenderemo mai". Da lì facciamo i passaggi istituzionali e ne parlo anche con Sarri. Ci siamo tuffati sulla trattativa - ha rivelato alla radio ufficiale della Lega Serie A - che non è stata poi così semplice. Mettere d’accordo più società non è stato facile: non ci sono solo Lazio e Marsiglia, ma c’è la società che fa capo al procuratore, quella che fa capo al giocatore… Mettere d’accordo tutti è stata un'impresa, ma la volontà del calciatore ha fatto la differenza e questo va sottolineato».