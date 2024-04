“Campioni del Mondo”, Pulici: «Non seguo più la Serie A: non è calcio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il calcio italiano non lo seguo più. Perché? Non è calcio. Lo penso quando vedo una squadra che attacca, arriva in area di rigore avversaria e poi torna indietro verso il proprio portiere. E i giocatori ormai giocano solo per soldi». Così Paolo Pulici, attaccante simbolo del Torino anni Settanta, nel giorno del suo 74esimo compleanno, durante la trasmissione “Campioni del Mondo” su Rai Radio Due, condotta da Marco Lollobrigida insieme agli opinionisti ed ex calciatori, Ciccio Graziani e Domenico Marocchino.