Scontri a Torino alla protesta contro il G7 del clima e energia

Un centinaio di manifestanti, prevalentemente appartenenti a gruppi degli antagonisti, sono scesi in piazza a Torino per protestare contro i leader del G7 che si sono riuniti in Piemonte per tenere colloqui sull'ambiente e sul cambiamento climatico. Ci sono stati momenti di tensione con la polizia, in tenuta antisommossa che ha respinto con idranti e fumogeni i manifestanti che cercavano di raggiungere gli hotel dove alloggiano i ministri e le delegazioni del G7.

Il corteo contro il G7 è stato organizzato dal centro sociale Askatasuna e da alcuni collettivi studenteschi, in occasione del primo giorno della riunione dei ministri dell'Ambiente alla Reggia di Venaria.