Lazio, i tifosi sui social tra ironia e polemiche: «Caso Osimhen? Allora quello scudetto è nostro»

Nuovo fulmine a ciel sereno sulla Serie A. Nel pomeriggio infatti, come riportato dall’Ansa, è emerso che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è indagato a Roma per falso in bilancio. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie in merito all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020. I partenopei, in grande difficoltà col nuovo tecnico Garcia, lo scorso anno soprattutto grazie ai gol dell’attaccante nigeriano hanno vinto lo scudetto e sui social è già partita la rivolta.

De Laurentiis indagato per falso in bilancio. «Presunte plusvalenze fittizie per l'acquisto di Osimhen dal Lille»

De Laurentiis indagato per plusvalenze e i tifosi della Lazio chiedono lo scudetto

A protestare ci sono i tifosi della Juventus dopo il polverone mediatico della passata stagione, ma col passare dei minuti stanno aumentando anche i commenti dei sostenitori della Lazio che adesso invocano lo scudetto visto che la squadra di Sarri è arrivata seconda. Il primo è Tommaso, che scrive: «Lazio campione d'Italia 2022-2023». «Quindi la Lazio è campione d’Italia?», chiede Mattia, mentre Martina e Francesca non hanno dubbi: «Lo scudetto va a noi, non scherziamo».

Thomas si appella alla giustizia divina: «Se esiste un Dio, allora la Lazio è campione d’Italia 2022/23». Carlo è più diplomatico: «Dispiace per i tifosi del Napoli, ma se gli viene revocato lo scudetto ben gli sta», mentre Tiziano la fa più semplice con una vena polemica: «Tranquilli, al massimo patteggia e gli fanno 17 centesimi di multa visti i precedenti».

Come andrà a finire la questione? Per i tifosi laziali non ci sono dubbi.