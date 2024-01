Lazio, Sarri con tre assenze verso il Napoli. Mercato: tentativo per Cambiaghi respinto dall'Atalanta

Comincia ad avvicinarsi il ritorno in campo in Serie A per la Lazio. I biancocelesti vedono all'orizzonte lo scontro diretto col Napoli all'Olimpico e sanno di non poter sbagliare. Sarri non avrà a disposizione Immobile e Zaccagni per squalifica e Patric per infortunio, ma considerando anche le tante assenze dei campani quella di domenica sarà una grande occasione per proseguire la corsa al quarto posto. Il club capitolino tra l'altro è reduce da quattro vittorie di fila in Serie A e inanellare la quinta significherebbe ottenere un record per il Comandante da quando è arrivato nella Capitale.

Lazio, doppia seduta con gestione per Rovella. Intanto Zaccagni va alla Ficoncella per curarsi

Lazio, le possibili scelte in ottica Napoli

In attesa di quello che diranno le prove tattiche, domenica col Napoli si vedrà il solito 4-3-3, ma Sarri pretenderà un segnale dopo la brutta prestazione in Supercoppa contro l'Inter. Al momento i posti in dubbio sono tre. In primis sulla fascia della difesa, con Lazzari e Pellegrini che si giocano una maglia come al solito. Poi a centrocampo non dovrebbero esserci problemi per Rovella, ieri gestito per qualche acciacco pregresso. In caso contrario toccherebbe a Cataldi nella linea con Guendouzi e Luis Alberto. Davanti infine molto dipenderà da Castellanos. Se avrà il via libera dal 1' toccherà a lui al centro del tridente, altrimenti partirà dalla panchina con Felipe Anderson spostato falso nueve.

Calciomercato Lazio, tentativo per Cambiaghi

Mentre sul campo la squadra prosegue con gli allenamenti, fuori Fabiani continua a valutare alcuni profili e finalmente è spuntato il nome di un obiettivo concreto: Nicolò Cambiaghi. Il ds biancoceleste ha ricevuto il primo no dell'Atalanta (club che ne detiene il cartellino) a un'offerta di 8 milioni di euro. Il classe 2000 è ben considerato a Formello anche se quest'anno dopo 20 partite di campionato con l'Empoli non ha ancora mai segnato. Resta sempre in orbita Rafa Silva, mentre la Lazio continua a fare muro ai tentativi di proporsi sia dell'ex Candreva che di Bernardeschi.