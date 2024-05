Aldo Spinelli: il patrimonio delle società, lo yacht, la moglie (scomparsa) e il figlio imprenditore. Chi è

Aldo Spinelli, arrestato nell'ambito dell'inchiesta in Liguria, è stato famoso soprattutto nel mondo del calcio. Prima presidente del Genoa, poi del Livorno. Divenuto il 1 marzo 1999 presidente del Livorno, mette a frutto l'esperienza maturata nella gestione genoana dando inizio alla scalata del Livorno, dalla Serie C1 fino alla Serie A conquistata nel 2004, disputando quattro campionati consecutivi nella massima serie con anche una partecipazione in Coppa UEFA nella stagione 2006-2007 arrivando fino ai sedicesimi di finale. Dopo appena un anno di purgatorio in Serie B a causa della retrocessione avvenuta nel 2008, Spinelli riporta il Livorno in Serie A nel giugno 2009, ma la squadra in quel campionato non riuscirà a salvarsi da una nuova retrocessione.

