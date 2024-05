Lazio-Empoli, dove vederla e le formazioni ufficiali: Kamada dal 1', Caputo torna titolare con Nicola

La Lazio oggi scende in campo per la trentaseiesima giornata di Serie A contro l'Empoli. Prima della partita, i biancocelesti festeggeranno i 50 anni dal primo scudetto insieme ai protagonisti dell'epoca che si uniranno per raccogliere l'amore del popolo laziale. I biancocelesti hanno ancora tre partite per cercare di approdare in Champions League, vero e proprio obiettivo della stagione che ad oggi sarebbe sfumato. I toscani, invece, inseguono una vittoria per mettere in cassaforte tre punti importanti per la salvezza in Serie A.

Lazio, Maestrelli: «Il limone di Giorgio e un amore che non passa. La vita da film di Babbo»