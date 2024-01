Lazio, doppia seduta con gestione per Rovella. Intanto Zaccagni va alla Ficoncella per curarsi

Doppia seduta in archivio in casa Lazio. I biancocelesti si sono ritrovati quest'oggi a Formello per cominciare a entrare nel vivo della preparazione tattica alla sfida col Napoli. Sarri, come spesso accade nei giorni di doppia, in mattinata ha diviso la squadra. Da una parte i difensori, dall'altra centrocampisti e attaccanti. Nel pomeriggio invece il gruppo è stato riunito in un lavoro di forza e poi per le classiche prove tattiche. Non si è visto ancora Patric in gruppo, mentre Castellanos nel pomeriggio ha confermato il suo recupero (in mattinata non si era allenato). Percorso inverso di Rovella, gestito per qualche acciacco pregresso. Niente allenamento per Patric, out con il Napoli e a rischio con l'Atalanta.

Lazio, la Corte respinge il ricorso: Curva Nord e i Distinti chiusi contro il Napoli

Lazio, Zaccagni alle terme della Ficoncella

Prosegue intanto anche il percorso riabilitativo di Zaccagni che oltre a svolgere le terapie a Formello ha scelto le acque termali della Ficoncella a Civitavecchia. L'esterno biancoceleste è stato immortalato infatti mentre aveva i piedi a mollo accanto ad altri clienti del centro. Un metodo alternativo per curarsi dalla fastidiosa distorsione all'alluce del piede destro che non gli ha permesso di giocare contro l'Inter in Supercoppa Italiana. L'obiettivo per Mattia è quello di essere a disposizione per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta e chissà che la gita alla "Ficoncella" non gli permetterà di accorciare i tempi.