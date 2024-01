Lazio, la Corte respinge il ricorso: Curva Nord e i Distinti chiusi contro il Napoli

Niente da fare. Dopo le decisioni del Giudice Sportivo post derby di Coppa Italia la Lazio aveva sperato in un ricorso per recuperare alcuni settori (soprattutto i Distinti) per la gara contro il Napoli, ma così non sarà. Lo stop definitivo è arrivato direttamente dalla Corte Sportiva D'Appello Nazionale, che ha confermato sia la chiusura della Curva Nord, sia di tutti i Distinti destinati ai tifosi biancocelesti per il match di domenica, una sanzione dovuta ai cori avvertiti dagli ispettori nei confronti di Lukaku e alla bottiglietta lanciata addosso a Bove. Confermata anche la multa di 50mila euro più diffida.

Lazio, la Corte D'Appello respinge il ricorso

Questo il comunicato pubblicato dalla Figc: «La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, presieduta da Umberto Maiello, ha respinto il reclamo della Lazio avverso l’ammenda di 50.000 euro con diffida e l’obbligo di disputare una gara con i settori ‘Curva Nord’ e ‘Distinti Nord, Est e Ovest’ privi di spettatori. Le sanzioni erano state inflitte alla società biancoceleste in relazione al derby di Coppa Italia con la Roma dello scorso 10 gennaio». Si ricorda anche che come da Ordinanza Prefettizia del 23 gennaio, sarà vietato l’acquisto dei biglietti in tutto lo stadio ai residenti della Regione Campania.