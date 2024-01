Lotito e le battute con Gasparri: «De Rossi scelta intelligente. La Roma sarebbe dovuta fallire»

Prendere De Rossi è stata una mossa intelligente da parte della Roma che, però, sarebbe dovuta già essere fallita. A dirlo non è un tifoso qualunque della Lazio, ma niente di meno che il suo presidente Claudio Lotito. Come riporta Adnkronos, oggi nella sala conferenze dell'Hotel Ergife si è concluso il congresso romano di Forza Italia. Il senatore azzurro era stato avvicinato dall'agenzia di stampa per rispondere ad alcune domande. A lui, poi, si è affiancato Maurizio Gasparri, noto tifoso romanista e protagonista di alcuni siparietti calcistici durante il congresso. Al centro del breve scambio di battute c'è stata proprio la scelta di prendere l'ex centrocampista in panchina: «Ingaggiare De Rossi è stata una scelta intelligente, ha ricompattato. Serve per la Curva non per la squadra».

De Rossi, ora i tifosi aspettano il ritorno di Totti. L'ex capitano in attesa della chiamata di Friedkin

Cosa ha detto Lotito

La conversazione, poi, si è spostata poi sul presente e sul futuro della Roma con Gasparri che afferma: «Secondo me questi stanno vendendo, così dicono». Dal rumors sulla permanenza dei Friedkin nella Capitale, però, Lotito prende spunto per parlare del bilancio dei giallorossi, in rosso di 436 milioni di euro al 30 giugno 2023: «Dovevano essere già falliti.