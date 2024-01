Roma, Baldanzi è nella Capitale: è costato 10 milioni più 5 di bonus. All'Empoli anche il 10% della futura rivendita

Tommaso Baldanzi è arrivato in serata a Roma. È stato accompagnato in un hotel dell’Eur e domani mattina verrà prelevato per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi quattro anni e mezzo. Una trattativa andata in porto grazie alle cessione di Belotti (Fiorentina) e Kumbulla (Sassuolo).

I giallorossi lo acquistano a titolo definitivo versando subito nelle casse dell’Empoli 10 milioni di euro più 5 di bonus che matureranno in un secondo momento. La cessione prevede anche il 10% sulla futura rivendita.

Dan Friedkin ha scelto di superare la concorrenza di Juventus e Fiorentina, anche loro interessate, versando subito nelle casse dei toscani la somma pattuita. Operazione resa possibile soprattutto dalla possibilità di ammortizzare il cartellino fino a giugno 2028. Baldanzi potrà essere inserito liberamente in lista Uefa perché classe 2003.