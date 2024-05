Doping ad Ancona, sequestrato maxi carico di 2 milioni di pillole vietate dall'India

ANCONA - Nell'elenco c'è di tutto: dalle pillole utilizzate per aumentare la massa muscolare dai bodybuilder a quelle utili al potenziamento sessuale, fino a sostanze che accelerano l'effetto degli stupefacenti. Tuttto senza autorizzazionie e certificazioni: le Fiamme Gialle di Ancona e i funzionari della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato un maxi sequestro al porto di Ancona. Oltre due milioni di pillole in arrivo dall'India, stipate in 12 bancali e pesanti 7 tonnellate, arrivate a bordo di una nave Greca, sono state sequestrate durante i controlli effettuati su un autoarticolato sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia, è stato scoperto un carico ben occultato costituito da un enorme quantitativo di medicinali di origine indiana, tutti privi delle autorizzazioni e certificazioni necessarie per la loro importazione e distribuzione in Italia.

Il carico comprendeva oltre 2.100.000 dosi di farmaci irregolari, tra cui ben 1.700.000 contenenti i principi attivi Sildenafil, Tadalafil e Vardenafil, utilizzati per le disfunzioni erettili. Oltre ai farmaci per il potenziamento sessuale, sono state rinvenute oltre 400.000 dosi di medicinali contenenti Gonadotropina, ovvero ormoni per favorire la gravidanza, spesso usati anche nel mondo dei bodybuilders per aumentare la massa muscolare, e di Preanailin, un farmaco antiepilettico, spesso utilizzato quale potenziatore degli effetti delle droghe.