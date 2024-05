Lazio, riecco Luis Alberto dopo l'esclusione con l'Empoli: lo spagnolo in gruppo e c'è anche Gila

Tutti gli occhi su Luis Alberto. C’era grande curiosità in casa Lazio nel vedere se il Mago oggi sarebbe sceso in campo o meno con la squadra dopo l’esclusione con l’Empoli commentata così da Tudor: «Noi abbiamo le nostre idee e i nostri obiettivi. Luis Alberto non convocato? Scelta tecnica, ma rientrerà martedì alla ripresa a Formello». E poi la frecciata: «Tutta la settimana alleno la squadra e scelgo in base a ciò che vedo. Ho scelto chi ci teneva in panchina».

Lazio, Luis Alberto torna ad allenarsi dopo l’esclusione con l’Empoli

Una partita di esilio sarà servita allo spagnolo dopo l’ennesimo caso? Solo i prossimi giorni potranno dirlo, ma nel frattempo oggi si è allenato regolarmente assieme al resto dei compagni nella ripresa delle 17:30 a Formello post Empoli. Il numero 10 proverà a convincere Tudor a contare su di lui in vista della sfida di domenica con l’Inter per la quale con ogni probabilità il tecnico croato potrà contare anche su Gila, risparmiato domenica scorsa, ma oggi di nuovo in gruppo.

Romagnoli salta l’Inter, Lazzari entra in diffida

Sicuramente le buone condizioni dell’ex Real Madrid sono la notizia migliore per Tudor che sicuramente a San Sirodopo la decima ammonizione stagionale inrimediata nel finale con l’Empoli. Nel frattempo si è anche allungata la lista dei diffidati a rischio squalifica visto che asi è aggiunto, tornato titolare domenica scorsa dopo quasi un mese.La squadra oggi si è allenata divisa: titolari in palestra e riserve in campo. Per il primo allenamento a gruppo completo in ottica Inter bisognerà attendere domani, sempre alle 17:30.