Milinkovic-Savic in tribuna a Riyad per la Supercoppa: «Mi manca giocare alla Lazio»

La Lazio ha avuto la peggio nella semifinale di Supercoppa contro l'Inter, rimediando un pesante 3-0. Ospite illustre a Riyad, sponda biancoceleste, era Sergej Milinkovic-Savic (in forza all'Al-Hilal) che al termine del match ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb. Il Sergente ha lasciato un vuoto non indifferente nel centrocampo di Sarri. Se pur in estate siano arrivati giocatori come Guendouzi, Kamada e Rovella, sembra mancare una figura di spessore come Milinkovic-Savic che riusciva a determinare le partite non solo tecnicamente e fisicamente, ma anche in termini di leadership.

Supercoppa, Inter in finale contro il Napoli: Lazio battuta 3-0 con Thuram, Calhanoglu e Frattesi

L'ex centrocampista della Lazio ha espresso tutto il suo amore per la sua vecchia squadra: «Certo che mi manca giocare alla Lazio, ho vissuto 8 anni con questi colori quindi è normale. Ho rivisto anche alcuni dei miei vecchi compagni. Mi dispiace molto per la sconfitta di oggi, sarei venuto lunedì a vederli se fossero andati in finale».