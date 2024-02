Calciomercato live, l'ultimo giorno: Allegri può sorridere, con Alcaraz alla Juve arriva anche il suo rinnovo. Lazio, tutto tace.

Calciomercato live, le news di oggi, giovedì 1 febbraio. A poche ore dalla fine del mercato di riparazione (finirà alle 20), continua la ricerca di rinforzi da parte delle squadre di Serie A. La Roma è pronta ad abbracciare Tommaso Baldanzi come rinforzo di questa finestra di trasferimenti, con il talentino dell'Empoli che approda in prestito nella Capitale. La Lazio è ancora in attesa nonostante i tanti nomi che sono stati affiancati al club. Tra cessioni e nuovi acquisti, tutti gli aggiornamenti in diretta sui movimenti di calciomercato delle ultime ore.

