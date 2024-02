Giovedì 1 Febbraio 2024, 06:14

Pregate per un colpo di coda inatteso. Rimane solo un minuscolo spiraglio aperto nel portone di Formello: «L'organico è completo ribadisce il ds Fabiani - ma siamo pronti a cogliere occasioni, un giovane di qualità e talento, anche all'ultimo minuto». Il Sunderland ha rifiutato 16 milioni per Jack Clarke, il Plymouth 10 per l'alternativa Whittaker, l'Atalanta prima ancora 8 per Cambiaghi, e al momento non c'è stato nessun rilancio. Restano fermi i no a Rowe, Garré, Candreva, Bernardeschi ed El Ghazi, proposti su un piatto d'argento. Smentite su Ramazani dell'Almeria e Biel dell'Olympiakos, gettati nella mischia ieri pomeriggio. Chissà se eventuali pressioni di Sarri o un acquisto invidiato alla Roma (Baldanzi) possano provocare un riflesso d'orgoglio e cambiare al fotofinish lo scenario. Sotto traccia rimangono riflessioni in corso Viktor (per esempio parcheggiare a Verona l'ala 2004 Djukanovic dell'Hammarby, extracomunitario), ci sono anche altri mister X nascosti nella Talent room. Ma, a poche ore dal gong, la Lazio è l'unica squadra della Serie A a non aver preso un rinforzo in questo mercato d'inverno: «Abbiamo valutato attentamente se comprare qualcuno, ci abbiamo anche pensato spiega Lotito ma non ha senso aggiungere tasselli, che poi avrebbero pure bisogno di ambientamento. Non vogliamo alterare gli equilibri dello spogliatoio. Ora torneranno tutti, anche Immobile al top. Basic era già fuori dal progetto, non è stato ceduto nessuno, così siamo competitivi per la Champions. E turbare certe gerarchie è peggio. Anche il tecnico è d'accordo».

Tre rinfori baby

Polemiche anticipate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Magari può essere pure vero, se è stato propinato solo un prospetto da dover costruire nel tempo, e non un esterno in grado di far fare il salto subito, come il pupillo Rafa Silva, Laurienté (bloccato dal Sassuolo) o i sogni Colpani e Gudmundsson. Da un mese Sarri ha aggregato dalla prima squadra Sana Fernandes, a questo punto. Non a caso Fabiani ha dovuto rinforzare la Primavera con Koné, arrivato da Salerno, e già ieri pomeriggio in campo al Fersini nella sconfitta per 1-3, rimediata nell'andata della semifinale di Coppa Italia dal Torino. Sanderra potrà presto contare anche sull'attaccante Di Gianni, prelevato dal Gubbio (come fuori quota Diego Gonzalez sarà infatti utilizzabile sino alla quartultima giornata, da regolamento), e sul terzino Di Venosa, prelevato dal Locri a titolo definitivo.«Tanto rumore per nulla come al solito», scrivono sui social, tanti tifosi, furiosi e rassegnati in anticipo. Senza nemmeno aspettare le 20 di stasera, chiusura ufficiale del mercato. Da Siviglia ieri rilanciavano il possibile sbarco di Kamada in Liga in uno scambio con Ocampos: «Nulla di vero - chiosa Fabiani - perché abbiamo detto a tutti i nostri giocatori che non si muove nessuno. Quest'estate abbiamo costruito un progetto e ci crediamo sino in fondo». Con questo atteggiamento la società vuole responsabilizzare ancora di più questo gruppo, rischiando però tanto nella corsa alla Champions. Il bilancio è tornato in attivo, il quarto posto sarà però fondamentale per il prossimo mercato. Ecco perché in tanti invocano ancora uno sforzo adesso per avere più certezze di centrarlo, senza dover sperare in un altro "miracolo" sarriano. Il mal di gol può penalizzare la Lazio: c'è Zaccagni ai box, Isaksen deve crescere, Felipe è intermittente, Pedro al tramonto, Castellanos non certo un cecchino e Immobile non ritrova se stesso da un anno e mezzo. E poi, se c'è sempre stato un fermo ottimismo, perché il 31 agosto Lotito aveva provato a prendere Greenwood? Magari oggi, nell'ultimo giorno di un gelido inverno, può sbucare un altro nome all'improvviso con un altro epilogo. Altrimenti pregate tutti sino a giugno.