La profezia di Mourinho su Lazio e Roma si sta avverando

La classifica di Serie A sta dando i suoi verdetti, con Roma e Lazio che sono in corsa per la prossima Champions League. Entrare nell'edizione della competizione però è difficile, con i giallorossi che sono sesti e i biancocelesti settimi. Due posizioni che nessuno si sarebbe aspettato. Tranne Mourinho. L'allenatore portoghese aveva infatti avvertito tutti a inizio stagione, il 25 agosto, sulla reale qualità delle due squadre che sarebbero arrivate tra il quinto e l'ottavo posto in campionato.

De Rossi trascura Bove e l’agente ricorda la gestione Mourinho. In estate può finire sul mercato

La profezia di Mourinho

Il tecnico portoghese, che in estate chiedeva diversi rinforzi per la sua rosa, aveva tuonato nella conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Hellas Verona (poi persa 2-1): «Oggi dico che la Roma è da quinto, ottavo posto, insieme ad Atalanta, Lazio e Fiorentina. Se poi uno può fare un'impresa e finire tra i primi quattro, ottimo». Così parlava il tecnico di Setubal che è stato esonerato a metà gennaio dopo la sconfitta con il Milan in Serie A. Nell'incontro con la stampa ha poi continuato: «Il mio obiettivo non può andare più lontano di "voglio vincere la prossima partita". Poi è ovvio che Inter, Milan, Napoli, Juventus giocano dichiaratamente per il titolo e una squadra che gioca per quell'obiettivo deve arrivare tra le prime quattro.

Poi la Lazio ha fatto un'impresa lo scorso anno, ma è stata in vacanza in Europa. L'Atalanta investe tanto, mentre la Fiorentina chiaramente ha detto cosa vuole, perché una squadra che rifiuta 42 milioni fa capire dove vuole arrivare. La Roma non potrebbe mai rifiutare un'offerta simile».

Con queste parole Mourinho concludeva la sua risposta alla vigilia della seconda giornata di campionato. Da quel giornoo, la classifica di Serie A è cambiata molto così come si sono trasformate la Lazio e la Roma con il cambio di allenatore. Ciò che non sembra essere cambiato però è il posto che le due squadre possono occupare in campionato. Attualmente, infatti, la Roma è sesta a 60 punti, mentre la Lazio è settima a 59. Le possibilità di scalare posizioni ci sono, ma sono più che ridotte a causa dell'Atalanta. I bergamaschi hanno a disposizione ben tre partite (le ultime due di campionato più il recupero con la Fiorentina) e di conseguenza nove punti in palio che gli permettono di staccare le romane.